Из-за сильного снега в Беларуси на субботу объявлен оранжевый уровень опасности

Белорусские синоптики прогнозируют в субботу, 17 марта, существенное изменение погоды.

Кроме уже анонсированных морозов, ожидается сильный снег.

Как сообщили в Гидрометцентре республики, в южных районах ожидается метель, на дорогах снежные заносы, ночью и утром по Брестской области пройдет сильный снег.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.