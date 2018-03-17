Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы КНР

/ Политика
Просмотров: 29 Комментариев: 0

Александр Лукашенко назвал «мудрым руководством» деятельность Си Цзиньпина на посту председателя Китайской Народной Республики. Об этом говорится в телеграмме по случаю переизбрания китайского политика на высший государственный пост страны.

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы КНР
Фото пресс-службы президента

«Под Вашим мудрым руководством народ Китая уверенно реализует в духе идеи о «социализме с китайской спецификой в новую эпоху» грандиозные «цели двух столетий», направленные на рост благосостояния граждан и осуществление мечты о великом возрождении нации», — отметил официальный белорусский лидер.

Видеофакт. Николай Лукашенко на китайском языке поздравил друзей из Поднебесной с Праздником весны

По словам Лукашенко, в настоящее время партнерство между Беларусью и Китаем достигло наивысшего уровня развития в истории двусторонних отношений.

Он отметил, что «заложен прочный фундамент для эффективной реализации намеченных совместных проектов».

Глава государства выразил надежду на встречу с китайским коллегой во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, а также пригласил его посетить Беларусь «в любое удобное время».

Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: Беларусь-Китай Персона: Александр Лукашенко Си Цзиньпин

Другие материалы на эту тему:

Завод китайских фейерверков под Могилевом строить пока не будут

Завод китайских фейерверков под Могилевом строить пока не будут

Беларусь запросила у Китая сотни миллионов на крупный аграрный проект

Беларусь запросила у Китая сотни миллионов на крупный аграрный проект

«Денег полно». Крупные китайские компании вложат в Беларусь миллиард

«Денег полно». Крупные китайские компании вложат в Беларусь миллиард

Крупной китайской компании предложат купить белорусские молочные заводы

Крупной китайской компании предложат купить белорусские молочные заводы

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)