Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы КНР

Александр Лукашенко назвал «мудрым руководством» деятельность Си Цзиньпина на посту председателя Китайской Народной Республики. Об этом говорится в телеграмме по случаю переизбрания китайского политика на высший государственный пост страны.

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«Под Вашим мудрым руководством народ Китая уверенно реализует в духе идеи о «социализме с китайской спецификой в новую эпоху» грандиозные «цели двух столетий», направленные на рост благосостояния граждан и осуществление мечты о великом возрождении нации», — отметил официальный белорусский лидер.

По словам Лукашенко, в настоящее время партнерство между Беларусью и Китаем достигло наивысшего уровня развития в истории двусторонних отношений.

Он отметил, что «заложен прочный фундамент для эффективной реализации намеченных совместных проектов».

Глава государства выразил надежду на встречу с китайским коллегой во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, а также пригласил его посетить Беларусь «в любое удобное время».