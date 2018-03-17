«Мероприятие для галочки». 5 часов в Бресте длилась встреча по коллективному обращению в Администрацию президента против строительства аккумуляторного завода

В Бресте 16 марта прошла встреча с населением комиссии, созданной после коллективного обращения против строительства аккумуляторного завода в СЭЗ «Брест». Обращение, которое подписали 36.809 жителей Бреста и Брестского района, 22 февраля было передано в Администрацию президента.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, во встрече, проходившей в облисполкоме, приняли участие представители министерств природных ресурсов и охраны окружающей среды, здравоохранения и по чрезвычайным ситуациям, а также руководство Брестского облисполкома, Брестского райисполкома, ООО «Экология-сервис», СЭЗ «Брест», ООО «АйПауэр», ООО «ПАК-управление».

По информации Кисляка, первоначально комиссия хотела встретиться только с инициативной группой, но на встречу пришли и другие граждане (всего более 70 человек), поэтому местная власть изменила формат мероприятия и на него пустили всех желающих.

«Выступавшие члены инициативной группы, другие брестчане и жители пригорода заявляли о многочисленных нарушениях, ошибках и неточностях в разрешительных, проектных и технологических документах при проектировании объекта. Они аргументировали свои претензии имеющимися у них фактами и подчеркивали, что не верят в безопасность этого предприятия», — сказал правозащитник.

По его словам, в ходе встречи председатель комиссии — первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Ия Малкина пообещала, что все высказанные гражданами замечания будут проанализированы. Встреча продолжалась около пяти часов.

«После ее окончания некоторые граждане заявили, что это мероприятие для «галочки». Власти не слышат и не воспринимают аргументы людей, опасающихся за свое здоровье и своих близких», — заявил правозащитник.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик строительства — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Брестского района и Бреста считают, что предприятие угрожает их здоровью. Было собрано почти 37 тыс. подписей против строительства, которые были переданы в Администрацию президента 22 февраля.

27 февраля в суде Московского района Бреста началось рассмотрение иска группы граждан и общественного объединения «Экодом» к ООО «АйПауэр».

С 25 февраля каждое воскресенье противники строительства аккумуляторного завода приходят на площадь Ленина в Бресте и обсуждают свои дальнейшие действия.

15 марта в Брестский горисполком подана заявка на проведение митинга против строительства аккумуляторного завода.