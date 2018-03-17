Под Логойском лесовоз насмерть сбил пенсионерку

В дорожно-транспортном происшествии в Логойском районе погибла 76-летняя пенсионерка.

По информации Госавтоинспекции Минской области, авария произошла днем в пятницу, 16 марта, в деревне Юрковичи.

Сообщается, что 33-летний сельчанин на тракторе-лесовозе с бревнами сбил пенсионерку. Женщина от полученных травм погибла на месте ДТП.

Водитель трактора пояснил, что во время движения назад, в результате чего и произошло происшествие, он не видел женщину.