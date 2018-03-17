Немецкая спецслужба создает подразделение для шпионажа за российской разведкой

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) создает новое подразделение контрразведки для шпионажа за российскими спецслужбами. Решение ускорить подготовку новых агентов, было обусловлено, кроме прочего, нападением на Сергея Скрипаля в Лондоне.

После окончания Холодной войны германская внешняя разведка BND приостановила шпионаж за иностранными спецслужбами отмечает «Эхо Москвы». Однако случай с Сергеем Скрипалем подстегнул претворение в жизнь отложенного было проекта. Как сообщает журнал «Шпигель», теперь в ведомстве будет основан новый отдел для проведения ответных контрразведывательных мероприятий.

В фокусе BND будут Россия, Иран, Китай и Северная Корея. Нацеленным шпионажем против этих стран займутся 50 специально подготовленных агентов. «Шпигель» сообщает, что к решению создать это подразделение привела, прежде всего, озабоченность из-за увеличившейся активности российских и китайских спецслужб – причем как в Европе, так и в Германии.

Немецкая разведка надеется приостановить шпионскую деятельность или собрать информацию о ее целях и методах.

Канцлер ФРГ подчеркнула накануне при встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, что «многие следы указывают на то, что Россия несет ответственность за нападение на Скрипаля». Ранее бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль призвал коллег не делать из этого случая теорию российского заговора.

Меркель подчеркнула, что «Германия поддерживает британское требование, чтобы Россия объяснила, как ядовитый газ был использован для попытки убийства в Великобритании».