Белоруски заняли 10-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Холменколлене

Женская сборная Беларуси заняла десятое место в эстафете на 8-м этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.

Победу в гонке праздновали француженки в составе Анаис Шевалье, Селии Эмони, Мари Дорен-Абер и Анаи Бескон. Победительницы пробежали дистанцию за 1 час 10 минут 58,3 секунды, использовав 6 дополнительных патронов.

Вторыми финишную черту пересекли немки (Марен Хаммершмидт, Денизе Херрман, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер) — +14,4; 0+7.

Бронза на счету итальянок (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтье, Федерика Санфилиппо) — +33,2; 0+8.

Белоруски отстали от победительниц 3 минуты 24,1 секунды. Вот как выступил наш квартет на своих этапах:

Команда в составе Надежды Скардино, Динары Алимбековой, Надежды Писаревой и Дарьи Домрачевой преодолела дистанцию за 1 час 14 минут 22,4 секунды (2 штрафных круга, 8 дополнительных патронов). Оба штрафных круга проехала Писарева. Доппатроны при стрельбе использовали Скардино (1), Алимбекова (4) и Писарева (3).

После первого этапа белорусский квартет был шестым (0+1 на огневых рубежах), после второго — восьмым (0+5), после третьего — 13-м (2+8).

Сегодня в Холменколлене пройдет также мужская гонка преследования на 12,5 км. В соответствии с результатами спринта, состоявшегося 15 марта, 38-м стартует Сергей Бочарников, 44-м — Роман Елетнов, 54-м — Антон Смольский. Максим Воробей не попал в число 60 участников, поскольку занял 75-е место.

Напомним, что в спринте на этом этапе Домрачева завоевала серебро.