В Свислочи найден труп мужчины в осенней одежде

Труп мужчины обнаружен в Свислочи в районе Дома-музея I съезда РСДРП (пересечение проспекта Независимости и улицы Коммунистической).

Водолазы ОСВОД извлекли из воды тело мужчины. Он был одет по-осеннему: черная ветровка с меховой опушкой на капюшоне, синие джинсы, черные кроссовки с белыми вставками.

Как сообщил агентству «Минск-Новости» начальник маневренно-поисковой группы Минской городской организации ОСВОД Антоа Профит, «на теле сильные следы разложения, труп явно пролежал в реке не один месяц». Даже возраст можно определить лишь примерно — от 30 до 45 лет.

Правоохранительные органы устанавливают личность погибшего.