«Цмоки» обыграли «Локомотив-Кубань» и вошли в зону плей-офф Единой лиги ВТБ

17 марта баскетбольный клуб «Цмоки-Минск» на своей площадке одержал вторую победу подряд, обыграв в овертайме одного из лидеров В Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» — 88:84 (15:16, 19:23, 21:12, 17:21, 16:12).

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Очки у хозяев набирали Девон Саддлер (22), Филип Адамович (15), Евгений Белянков, Кристофер Черапович (по 9), Александр Кудрявцев (8), Алексей Тростинецкий (7), Дэвид Кравиш, Максим Салаш, Александр Семенюк (по 4), Никита Мещеряков и Дмитрий Полещук (3).

После этой победы «Цмоки» вошли в зону плей-офф, поднявшись на восьмое место. После 17 игр на их счету 6 побед и 11 поражений.

В следующем матче 25 марта команда Александра Крутикова примет «Нижний Новгород» (11-е место, 4 победы, 10 поражений), отмечает БелаПАН.