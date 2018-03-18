Могилевские экоактивисты провели субботник в будущем городском парке «Печерский сад»

Около десяти представителей общественности и работников коммунального предприятия «Могилевзеленстрой» провели 17 марта омолаживающую обрезку деревьев в планируемом городском парке «Печерский сад».

В январе Могилевский горисполком дал согласие на благоустройство силами общественности территории старого яблоневого сада вблизи Минского шоссе. Старый сад, а также бывший питомник «Могилевзеленстроя» прилегают к Печерскому лесопарку. В августе 2017 года было собрано 4170 подписей граждан за создание здесь общегородского парка «Печерский сад».

«Мы видим, что сад очень старый, и около половины деревьев придется удалять. Хотим провести уборку территории, удалить все больные деревья, а весной провести посадку молодых яблонь, т.е. возобновить этот яблоневый сад, чтобы в дальнейшем можно было выкосить всю траву, сделать газоны, проложить дорожки, установить скамейки», — рассказал БелаПАН активист общественной инициативы «Сохраним Печерский лесопарк» Леонид Платоненко.

«Сейчас эта территория находится в ненадлежащем санитарном состоянии, и так это оставаться не может. Мы призываем жителей города помочь нам вместе со всеми заинтересованными сторонами навести порядок. Естественно, вместе с общественностью должны работать специалисты, которые будут определять, что здесь ценное, что нужно удалять, а что сохранять», — сказал Платоненко.

Активисты планируют объявить конкурс идей по преображению яблоневого сада. Предполагается, что он будет состоять из нескольких номинаций: парковая мебель, пеший маршрут, мини-культурные события и другие.

Печерский лесопарк расположен в северо-западной части Могилева в долине реки Дубровенка (приток Днепра), на которой искусственно создано Печерское озеро. Согласно изменениям в генеральном плане Могилева, Печерский лесопарк меняет свой статус. Теперь он становится просто парком. Тем не менее Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси считает, что территория лесопарка может рассматриваться как потенциальный памятник природы республиканского или местного значения, отмечает БелаПАН.