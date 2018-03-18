Паралимпиада в Пхенчхане — самая успешная в истории белорусского инваспорта

Белорусская сборная с 12 наградами (по четыре каждого достоинства) заняла восьмое место в медальном зачете XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея, 9—18 марта).

Светлана Сахоненко вместе со своим лидером Романом Ященко. Фото: Алексей Ковалев / «Спортивная панорама»

Три золотые медали на счету Светланы Сахоненко (лыжные гонки на дистанциях 1,5 км, 15 км и 7,5 км), еще одна — у биатлониста Юрия Голуба (12,5 км).

Голуб завоевал также два «серебра» (как биатлонист на дистанции 7,5 км и как лыжник на дистанции 20 км) и «бронзу» (лыжная гонка на 10 км). Сахоненко стала третьей в биатлонной гонке на 6 км.

У Дмитрия Лобана две серебряные награды: в биатлоне (7,5 км) и лыжных гонках (1,1 км).

Лидия Графеева получила две бронзовые медали в биатлоне (12,5 и 6 км).

Всего награды завоевали спортсмены 26 стран. В первой десятке: США (13 золотых, 15 серебряных, 8 бронзовых), «нейтральные паралимпийские атлеты» из России (8, 10, 6), Канада (8, 4, 16), Франция (7, 8, 5), Германия (7, 8, 4), Украина (7, 7, 8), Словакия (6, 4, 1), Беларусь (4, 4, 4), Япония (3, 4, 3) и Нидерланды (3, 3, 1).

Нынешнее выступление стало для белорусских зимних паралимпийцев самым успешным в истории. В 1994 (Лиллехаммер) и 1998 (Нагано) годах они остались без медалей, в 2002-м (Солт-Лейк-Сити) — завоевали 1 золотую и 1 серебряную (16-е место в общем зачете), в 2006-м (Торино) — 1 золотую, 6 серебряных и 2 бронзовые (11), в 2010-м (Ванкувер) — 2 золотые и 7 бронзовых (9), в 2014-м (Сочи) — 3 бронзовые (18).