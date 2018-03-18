Ксения Собчак: чем больше голосов окажется у Путина, тем жестче будет система, начиная с 19 марта

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак проголосовала на одном из избирательных участков в Москве вместе с мужем Максимом Виторганом и его дочерью Полиной.

Политик отметила в комментарии прессе о том, что бойкот выборов оппозицией может грозить более высоким результатом Владимира Путина.

«Я считаю, что нужно голосовать даже на выборах, где нарушены очень многие моменты, связанные не только с голосованием, но и с тем, как проходил этап до выборов, — заявила Собчак. — Если сегодня мой результат или результат любого либерального кандидата будет ниже, если Путин получит больше процентов — все должны прекрасно понимать: каждый лишний процент Путина — это результат и бойкота, и позиции тех людей, кто не пришли на выборы. Чем больше будет процентов голосов у Путина, тем жестче будет система, начиная с 19 марта».

Ксения Собчак отметила, что удовлетворена своей избирательной кампанией: «Независимо от результата, есть ощущение того, что я сделала то, что хотела, что провела хорошую кампанию, показала, что политика в России может быть иной. Это дает мне ощущение уверенности и надежды на то, что все получится».

Видео с Yutube-канала Ксении Собчак