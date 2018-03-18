Фотофакт. У здания участка по выборам президента РФ в Витебске выстроилась внушительная очередь

Желающие проголосовать на выборах президента РФ выстроились в длинную очередь у избирательного участка, который в Витебске размещается в городском центре культуры.

В Витебске 18 марта открылся один из 13 избирательных участков выборов президента России, расположенных в Беларуси. Очевидно, фойе центра культуры не смогло вместить нахлынувших избирателей и часть из них вынуждена было дожидаться свой очереди на улице, где около 14:00 находилось более полусотни человек.

Возле здания центра дежурит наряд милиции, на расположенной рядом автостоянке находится сотрудник ГАИ.

Фото: Сергей Серебро