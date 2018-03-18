Фотофакт. У здания участка по выборам президента РФ в Витебске выстроилась внушительная очередь

/ Мир
Просмотров: 205 Комментариев: 0

Желающие проголосовать на выборах президента РФ выстроились в длинную очередь у избирательного участка, который в Витебске размещается в городском центре культуры.

В Витебске 18 марта открылся один из 13 избирательных участков выборов президента России, расположенных в Беларуси. Очевидно, фойе центра культуры не смогло вместить нахлынувших избирателей и часть из них вынуждена было дожидаться свой очереди на улице, где около 14:00 находилось более полусотни человек.

Возле здания центра дежурит наряд милиции, на расположенной рядом автостоянке находится сотрудник ГАИ.

Фото: Сергей Серебро

Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: выборы президента России Город: Витебск

Другие материалы на эту тему:

«Мы не стали слабее»: чего ожидают от выборов президента белорусские россияне

«Мы не стали слабее»: чего ожидают от выборов президента белорусские россияне

Плюс-минус тоже самое. Чего ждать Беларуси от перевыборов Путина

Плюс-минус тоже самое. Чего ждать Беларуси от перевыборов Путина

Михаил Малаш. ВЗГЛЯД. Для Беларуси Грудинин лучше, чем Путин

Михаил Малаш. ВЗГЛЯД. Для Беларуси Грудинин лучше, чем Путин

Семь конкурентов Путина. Каких кандидатов зарегистрировали в ЦИК

Семь конкурентов Путина. Каких кандидатов зарегистрировали в ЦИК

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)