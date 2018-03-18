Путин — своим сторонникам: нас ждет успех!

Действующий президент России Владимир Путин, который, по предварительным данным, лидирует на выборах главы РФ с результатом более 70%, выступил вечером 18 марта перед участниками митинга-концерта на Манежной площади в Москве.

Митинг проходил под лозунгом «Россия. Севастополь. Крым» и посвящен четвертой годовщине присоединения Крыма к России, отмечает РБК.

«Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался, в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат!» — сказал президент.

«Вы — наша общая команда, я член этой команды. И все, кто сегодня голосовал, — это наша большая многонациональная команда», — сказал президент. По его словам, результат на президентских выборах — это признание сделанного за последние годы «в очень сложных условиях».

«Вижу в этом доверие и надежду, надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех!» — обратился к собравшимся Путин.