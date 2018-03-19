Ситуация с фурами на границе остается напряженной — в очереди на выезд в ЕС стоит 1240 авто

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Ситуация с выездом большегрузных автомобилей на западном направлении остается напряженной. По данным Государственного пограничного комитета, в понедельник по состоянию на 10 часов утра своей очереди на выезд в страны европейского союза ожидает более 1240 фур.

Наибольшее количество большегрузов скопилось на литовском направлении — более 860:

  • Каменный Лог — более 360;
  • Бенякони — более 210;
  • Привалка — более 190;
  • Котловка — более 100.

Немало фур стоит в «колейке» на латвийском направлении — более 320:

  • Григоровщина — более 170;
  • Урбаны — более 150.

На этом фоне ситуацию на польском направлении можно назвать благоприятной — более 60:

  • Козловичи — более 30;
  • Брузги — более 20;
  • Берестовица — более 10.

Не исключено, что большое количество фур на границе собралось, в частности на литовском направлении, из-за профелактических работ, которые проводились на погранпереходах Литвы.

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