Ситуация с фурами на границе остается напряженной — в очереди на выезд в ЕС стоит 1240 авто

Ситуация с выездом большегрузных автомобилей на западном направлении остается напряженной. По данным Государственного пограничного комитета, в понедельник по состоянию на 10 часов утра своей очереди на выезд в страны европейского союза ожидает более 1240 фур.

Наибольшее количество большегрузов скопилось на литовском направлении — более 860:

Каменный Лог — более 360;

Бенякони — более 210;

Привалка — более 190;

Котловка — более 100.

Немало фур стоит в «колейке» на латвийском направлении — более 320:

Григоровщина — более 170;

Урбаны — более 150.

На этом фоне ситуацию на польском направлении можно назвать благоприятной — более 60:

Козловичи — более 30;

Брузги — более 20;

Берестовица — более 10.

Не исключено, что большое количество фур на границе собралось, в частности на литовском направлении, из-за профелактических работ, которые проводились на погранпереходах Литвы.