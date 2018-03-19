Ситуация с фурами на границе остается напряженной — в очереди на выезд в ЕС стоит 1240 авто
Ситуация с выездом большегрузных автомобилей на западном направлении остается напряженной. По данным Государственного пограничного комитета, в понедельник по состоянию на 10 часов утра своей очереди на выезд в страны европейского союза ожидает более 1240 фур.
Наибольшее количество большегрузов скопилось на литовском направлении — более 860:
- Каменный Лог — более 360;
- Бенякони — более 210;
- Привалка — более 190;
- Котловка — более 100.
Немало фур стоит в «колейке» на латвийском направлении — более 320:
- Григоровщина — более 170;
- Урбаны — более 150.
На этом фоне ситуацию на польском направлении можно назвать благоприятной — более 60:
- Козловичи — более 30;
- Брузги — более 20;
- Берестовица — более 10.
Не исключено, что большое количество фур на границе собралось, в частности на литовском направлении, из-за профелактических работ, которые проводились на погранпереходах Литвы.
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