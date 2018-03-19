В новом рейтинге WTA две белоруски входят в топ-60

Женская теннисная ассоциация (WTA) 19 марта опубликовала новую версию рейтинга. В топ-60 табели о рангах в одиночном разряде вошли две белоруски: Александра Саснович и Арина Соболенко.

Арина Соболенко и Александра Саснович

23-летняя Саснович по сравнению с предыдущим рейтингом поднялась на три позиции — на 46-е место (1146 очков).

19-летняя Соболенко также выиграла три позиции и переместилась на 60-ю строчку (938).

19-летняя белоруска Вера Лапко опустилась на четыре места и сейчас она 135-я (470).

Экс-первая ракетка мира 28-летняя Виктория Азаренко прибавила 18 позиций и находится на 186-м месте (305).

Все эти теннисистки в марте примут участие в турнире категории «Премьер» в американском Майами с призовым фондом 7,9 млн долларов.

Лапко начнет выступление с квалификации: ее соперницей будет японка Куруми Нара (95-я в рейтинге WTA).

Остальные белоруски сыграют в основной сетке, матчи которой начнутся 21 марта. В первом круге Азаренко встретится с американкой Кэтрин Беллис (44), Соболенко — с американкой Мэдисон Бренгл (77), Саснович — с чешкой Кристиной Плишковой (80).

Первая десятка рейтинга WTA по состоянию на 19 марта 2018 года:

1 (1) Симона Халеп (Румыния) — 8290 очков;

2 (2) Каролин Возняцки (Дания) — 7430;

3 (3) Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5970;

4 (4) Элина Свитолина (Украина) — 5425;

5 (6) Алена Остапенко (Латвия) — 4971;

6 (5) Каролина Плишкова (Чехия) — 4905;

7 (7) Каролин Гарсия (Франция) — 4625;

8 (8) Винус Уильямс (США) — 4452;

9 (9) Петра Квитова (Чехия) — 3151;

10 (10) Анжелик Кербер (Германия) — 3150.