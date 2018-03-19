Белорусский дипломат совершил ДТП в Вильнюсе и отказался от освидетельствования

Сотрудник белорусского посольства в Вильнюсе совершил мелкое ДТП и отказался проходить освидетельствование.

Как сообщает портал Delfi, 18 марта около 18:20 на улице Габиёс, во дворе дома, автомобиль белорусского посольства Hyundai IX35 зацепил стоявший автомобиль Toyota Yaris и уехал с места ДТП. Через несколько минут автомобиль с дипломатическими номерами был обнаружен во дворе дома на улице Укмергес. В нем находился советник посольства Беларуси в Литве 1973 года рождения. Дипломат отказался проходить освидетельствование на наличие алкоголя в организме.

В посольстве Беларуси в Вильнюсе БелаПАН сообщили, что белорусский дипломат не пытался скрыться с места ДТП. «Наш советник ехал на автомобиле и при въезде или выезде со двора задел автомобиль, который стоял рядом, — рассказал второй секретарь посольства Павел Слюнькин. — Чтобы не загораживать въезд во двор, он отъехал на расстояние метров двадцать, наверное, и там дожидался представителей полиции. Оформили ДТП. От освидетельствования он отказался. Это, собственно, практика для всех дипломатов за границей — и белорусских, и иностранных».

По словам Слюнькина, пока претензий от владельца пострадавшего автомобиля посольство не получало. «Там, насколько я знаю, царапина на бампере. Будем ждать. Если он обратится за возмещением ущерба, в рабочем порядке будет решаться вопрос. Мы сейчас проводим по этому инциденту проверку», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что советник посольства полицией не задерживался и не обвинялся в оставлении места ДТП. «Он отъехал, ждал полицию, потом оформили протокол, и они разъехались. У меня нет информации, что полиция обвиняла его в том, что он покинул место ДТП», — сказал Слюнькин.