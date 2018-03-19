Определена дата детского «Евровидения-2018», которое примет Минск

Международный детский конкурс песни «Евровидение-2018» пройдет 25 ноября в столице Беларуси на «Минск-Арена».

Решение о проведении конкурса в Минске было принято европейским вещательным союзом еще в октябре прошлого года. Организатором выступает Белтелерадикомпания.

У детского «Евровидения-2018» уже есть логотип и слоган. На объявленный конкурс логотипа было прислано более трехсот вариантов. Самые оригинальные идеи были отправлены в Европейский вещательный союз, который определил лучшую работу.

Победителем стал дизайнер Максим Букас. Он увидел символ 16-го детского шоу в форме восходящей звезды и выполнил ее из вертикально перевернутых звуковых волн в стилистике вышиванки.

«Так же, как и молодые исполнители каждый со своей песней выходят на эстраду, так же каждый со своей музыкальной волной. И вот это обилие музыкальных волн и создает логотип, который является современным интерпретированием белорусского орнамента», — цитируем дизайнера БЕЛТА.

Логотип «Звезда» сопровождается слоганом Light up!, что значит «Зажигай!». Именно эта символика предстоящего минского шоу вскоре появится на сувенирах, украсит транспорт и билборды в столице.

Как рассказала заместитель директора главной дирекции телеканала «Беларусь 1», координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского вещательного союза Ольга Саламаха, на основании логотипа будет готовиться дизайн сцены, макет главной концертной площадки, дизайн всех сопутствующих помещений, где будут находиться делегации, волонтеры, пресс-центр.

Уже определено, что участники детского «Евровидения-2018» будут проживать в «Президент-Отеле», там же разместится и «Евроклуб». А красную ковровую дорожку для маленьких звезд расстелют в «БелЭкспо». В выставочном павильоне запланирована церемония открытия.