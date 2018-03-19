Следствие: замглавы Минздрава Татарстана покончила с собой

По данным следователей Татарстана, продолжается расследование коррупционного дела, возбужденного по фактам хищения в Минздраве республики.

В рамках расследования уголовного дела проведена доследственная проверка по факту смерти одной из подозреваемых — замминистра 52-летней Елены Шишмаревой.

Ее тело было найдено в бане ее домохозяйства в селе Столбищи (Лаишевский район) с восьмью колото-резаными ранами шеи.

Как отмечают следователи, в ходе проведенной проверки установлено, что смерть женщины не имела криминального характера.

«Посторонних следов в доме и в бане осмотр места происшествия не выявил, согласно записи камеры видеонаблюдения, посторонние лица на территорию не заходили, машины около дома не останавливались. При этом порядок вещей не был нарушен и отсутствовали следы борьбы. Согласно пояснениям родственников, в последнее время подозреваемая находилась в угнетенном состоянии при этом в ее организме были обнаружены следы фенобарбитала, который она потребляла», — отметили в региональном УСК.

Таким образом, делают вывод следователи, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.