Берлин прокомментировал выборы президента РФ

В понедельник, 19 марта, новый министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, что результаты выборов в России официальный Берлин не удивили.

По его словам, «результаты выборов в России столь же мало удивили нас, как и их обстоятельства».

Он отметил, что «говорить о справедливой политической конкуренции в том виде, в котором мы ее знаем, безусловно, получается не во всех случаях».

Чиновник, говоря о голосовании на территории Крыма, «аннексированного Россией в нарушение международного права», является «недопустимым», пишет DW.

Вместе с тем, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, после переизбрания Владимира Путина Москва по-прежнему остается «сложным партнером» для взаимодействия.

Мас заметил, что, несмотря на это, Россия «необходима для урегулирования крупных международных конфликтов», поэтому Берлин будет с ней «поддерживать диалог».

Напомним, на прошедших в воскресенье, 18 марта, выборах президента РФ Владимир Путин, по официальным данным, набрал 76,67% голосов избирателей (56,1 миллиона человек). Более миллиона из проголосовавших за него — крымчане.