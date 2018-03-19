Столичные спасатели пришли на помощь девочке, попавшей в ловушку на Зыбицкой
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Столичные спасатели пришли на помощь школьнику, у которого палец застрял в отверстии детского стула.
Как сообщает, происшествие произошло в одном из минских образовательных центров по улице Зыбицкой. 10-летняя девочка просунула палец в отверстие стула, а обратно достать не смогла.
Спасатели с помощью подручных средств достали застрявший палец школьницы.
Отмечается, что в результате проведенной операции ребенок не пострадал.
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