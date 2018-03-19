Тело убитого гвоздодером минчанина нашли спустя три года

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УСК по Минску завершило расследование уголовного дела по обвинению троих человек в убийстве 47-летнего минчанина.

Фото Управления Следственного комитета по Минску

Уголовные дела за убийство с особой жестокостью завели на двух мужчин 1975 и 1992 годов рождения и женщины 1987 года, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Злоумышленники в середине апреля 2014 года нанесли множество ударов 47-летнему минчанину, который от полученных травм скончался на месте. Убийство произошло в заброшенном частном доме по улице Литературной в Минске. Жертву били гвоздодером, деревянной мебельной ножкой и иными предметами. Тело убитого спрятали в погребе дома и забросали мусором. Об этом стало известно только в апреле 2017 года. Тогда же и нашли труп.

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Тэги: жестокое убийство Город: Минск

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