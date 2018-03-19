Арбитраж отказал «Крумкачам» — они не сыграют в высшей лиге в этом сезоне

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В сезоне 2018 года минские «Крумкачы» не сыграют в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу. Такое решение принял сегодня Футбольный арбитраж Белорусской федерации футбола.

«Крумкачы» в знак протеста решили устроить демарш

Как сообщили в пресс-службе БФФ, в ходе заседания было рассмотрено заявление «воронов» об оспаривании Акта решения Комитета по клубному лицензированию об отказе в рассмотрении заявления на выдачу лицензии.

«По итогам заседания в удовлетворении заявленных требований ООО «Футбольны клуб «Крумкачы» отказано», — отмечают в БФФ.

Настоящее решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Таким образом, «Крумкачы» пропустят сезон 2018 года в высшей лиге.

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Тэги: футбол-Беларусь ФК Крумкачы БФФ

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