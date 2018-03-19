Упал с высоты: в Питере житель Барановичей с тяжелыми травмами попал в реанимацию

Правоохранители Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства получения тяжелых травм гражданином Беларуси.

Как пишет АН «Оперативное прикрытие», 42-летнего жителя Барановичей привезли в Мариинскую больницу примерно в четыре часа утра в субботу, 17 марта.

Белорус был госпитализирован с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом костей таза, ушиб грудной клетки, тупая травма живота, разрыв мочевого пузыря».

Отмечается, что пострадавшего забрали в больницу из дома 38/50 по 13-й линии В.О. Якобы, он упал с высоты «где-то в городе» на стройке, с высоты шести метров. В указанный адрес его привезли неизвестные на автомашине БМВ.

Состояние пациента крайне тяжелое, белорус помещен в травматическую реанимацию.