Белорус привлек 30 млн долларов на продаже токенов

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Компания Play2Live Алексея Бурдыко привлекла крупные инвестиции в ходе продажи токенов Level Up Coin.

Основная продажа токенов Play2Live открылась 21 февраля и продлилась до 14 марта 2018 года, передает TUT.by. В результате были проданы все 1 308 800 000 токенов LUC. 18% привлеченных средств поступило из Китая, 16% — Вьетнама.

ICO (initial coin offering) — первоначальное размещение монет (токенов) на продажу. В будущем инвесторы могут воспользоваться ими разными способами: расплачиваться на более выгодных условиях за услуги внутри платформы или дождаться, когда эти токены вырастут в цене, выйти с ними на биржу и обменять на другие криптовалюты или фиатные деньги, получив таким образом прибыль.

Платформу Play2Live создатели называют первой киберспортивной стриминговой платформой на базе блокчейна. Они планируют предложить пользователям площадки — стримерам и зрителям — 15 источников дохода. Это будет отличать Play2Live от других стриминговых сервисов, где способов заработать меньше, а зрители вообще ничего не зарабатывают.

Бета-версия платформы с возможностью монетизации будет запущена летом этого года. Впоследствии авторы добавят все остальные уникальные функции, которые заявлены в White Paper проекта.

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Тэги: блокчейн токены инвестициии Персона: Алексей Бурдыко

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