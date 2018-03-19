Под Фрайбургом второклассник напал на учительницу, ударив ее ножом

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Настоящее ЧП произошло в начале марта в одной из школ в Нимбурге, который расположен недалеко от Фрайбурга (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Здесь ученик начальной школы нанес своей учительнице удар ножом в живот. Не исключено, что он похитил лезвие длиной 9 см во время уроков труда.

Об инциденте сообщила Bild, опубликовав интервью с пострадавшей учительницей. Поскольку второклассник все время мешал ей вести занятия, она выставила его из класса.

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Увидев в его руке нож, 54-летняя учительница сказала, чтобы ученик отдал ей нож. Но вместо того этого, он нанес им удар. Учительницу прооперировали в больнице.

Преподаватель критикует, что ведомство по делам школ не отреагировало на предупреждения о чрезвычайно агрессивном ученике. Мальчик отличался этим уже в детском саду.

Когда он был в первом классе, подавался запрос о его переводе в другое учреждение, но реакции не последовало. Комментария ведомства по делам школ Фрайбурга пока нет, пишет rusverlag.de.

 

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Тэги: Германия Город: Фрайбург

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