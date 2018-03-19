Экономический суд признал банкротом предприятие Могилевского облисполкома

Ликвидационное производство открыли в отношении ОАО «Могилеврыба». Причиной проблем столо прекращение экспорта продукции в Россию в конце 2015 года.

В октябре 2017 года в отношении «Могилеврыбы» возбуждено дело об экономической несостоятельности, передает БелаПАН. В декабре экономический суд Могилевской области признал предприятие неспособным расплатиться с кредиторами, которым оно задолжало 2,7 млн рублей.

Суд установил, что с 2013 года предприятие работало с убытками, а в начале 2016 года прекратило производство и на нем отсутствует персонал сотрудников.

Основным акционером предприятия является Могилевский облисполком. Оно специализировалось на рыбоводстве, переработке и консервировании рыбы и рыбных продуктов. Прибыль предприятие получило только по итогам 2014 и 2015 годов.