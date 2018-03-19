Украинским солдатам на Донбассе запретили стрелять без приказа

В Украине завершили антитеррористическую операцию, которая длилась более 1400 дней. Ее заменили на операцию Объединенных сил: теперь солдат имеет право открыть огонь только по приказу.

О завершении АТО сообщил Петр Порошенко 16 марта, передает Nv.ua. Он уточнил, что ее провозглашение позволило сократить убытки и количество жертв на территориях Донецкой и Луганской областей, а также дало возможность провести выборы в соответствии с европейскими стандартами. Президент Украины представил нового командующего Объединенных сил — генерал-лейтенанта Сергея Наева.

АТО началась 14 апреля 2014 года. Во многих городах восточной части Украины начали проводить сепаратистские митинги, захватывали участки милиции и админздания. Впоследствии часть городов Донецкой и Луганской областей была захвачена пророссийскими сторонниками. Две трети Донбасса в ходе АТО удалось освободить. За время ее проведения погибли более 10 тысяч человек, в том числе 2400 военных.

Как считает член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Андрей Тетерук, изменение формата боевых действий на востоке страны приведет к более качественному командованию и координации. Главным ведомством в операции Объединенных сил становятся военные, а не спецслужбы.

У военных на передовой прибавится ответственности: теперь они не смогут открывать ответный огонь, заявил военный эксперт Олег Жданов. Переформатирование АТО приведет к большей правовой коллизии чем сейчас, считает эксперт.