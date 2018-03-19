Украинским солдатам на Донбассе запретили стрелять без приказа

/ Мир
Просмотров: 230 Комментариев: 0

В Украине завершили антитеррористическую операцию, которая длилась более 1400 дней. Ее заменили на операцию Объединенных сил: теперь солдат имеет право открыть огонь только по приказу.

О завершении АТО сообщил Петр Порошенко 16 марта, передает Nv.ua. Он уточнил, что ее провозглашение позволило сократить убытки и количество жертв на территориях Донецкой и Луганской областей, а также дало возможность провести выборы в соответствии с европейскими стандартами. Президент Украины представил нового командующего Объединенных сил  генерал-лейтенанта Сергея Наева.

АТО началась 14 апреля 2014 года. Во многих городах восточной части Украины начали проводить сепаратистские митинги, захватывали участки милиции и админздания. Впоследствии часть городов Донецкой и Луганской областей была захвачена пророссийскими сторонниками. Две трети Донбасса в ходе АТО удалось освободить. За время ее проведения погибли более 10 тысяч человек, в том числе 2400 военных.

Как считает член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Андрей Тетерук, изменение формата боевых действий на востоке страны приведет к более качественному командованию и координации. Главным ведомством в операции Объединенных сил становятся военные, а не спецслужбы.

У военных на передовой прибавится ответственности: теперь они не смогут открывать ответный огонь, заявил военный эксперт Олег Жданов. Переформатирование АТО приведет к большей правовой коллизии чем сейчас, считает эксперт.

Сюжет: Война в Украине

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: АТО ситуация на юго-востоке Украины Персона: Петр Порошенко Сергей Наев Олег Жданов

Другие материалы на эту тему:

Александр Перепечко. СТРАТЕГИИ. Восточная Европа-2. Что могут миротворцы?

Александр Перепечко. СТРАТЕГИИ. Восточная Европа-2. Что могут миротворцы?

Александр Перепечко. СТРАТЕГИИ. Восточная Европа-2. Что могут миротворцы?

Александр Перепечко. СТРАТЕГИИ. Восточная Европа-2. Что могут миротворцы?

На Донбассе состоялся обмен пленными между Киевом и сепаратистами

На Донбассе состоялся обмен пленными между Киевом и сепаратистами

Путин не против миротворцев ООН на Донбассе. Киев: только без русских

Путин не против миротворцев ООН на Донбассе. Киев: только без русских

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)