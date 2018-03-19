Президент Франции вместо поздравления напомнил Путину о захвате Крыма

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Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с главой России заявил о твердой поддержке восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Разговор состоялся на следующий день после выборов в России, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон обратился к Путину с пожеланиями народу России политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны. В отношении Сирии французский президент призвал Россию сделать все возможное для прекращения боевых действий и потерь среди гражданского населения. Он также сообщил коллеге о мерах, направленных на обеспечение безопасности сограждан из-за отравления в Британии Сергея Скрипаля.

В отчете отсутствует информация о традиционных поздравлениях президента Франции. 

Представители ОБСЕ заявили, что выборы президента России происходили в условиях нехватки настоящей конкуренции, вызванных ограничениями свободы слова, собраний и объединений. Евросоюз не признал итоги выборов в Крыму.

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Тэги: Франция-Россия аннексия Крыма Персона: Эммануэль Макрон Владимир Путин

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