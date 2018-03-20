Серьезное ДТП под Ивье: водитель погибла, четверо детей в больнице

Днем 19 марта в Ивьевском районе произошло смертельное ДТП.

Сообщение об аварии на дороге Юратишки- Бакшты в Ивьевском районе поступило в 16:08.

В результате ДТП погибла 51-летняя водитель «Киа Рио». В машине оказались зажаты двое детей — 10 и 12 лет. Из автомобиля их смогли достать сотрудники МЧС. Всего в машине было четверо детей, но две 12-летние девочки смогли выбраться из авто самостоятельно.

Все дети с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

По неофициальной информации, водитель не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, сообщает пресс-служба МЧС.