В Щучинском районе мужчина угнал трактор и буквально сразу же попал в ДТП
Просмотров: 85 Комментариев: 0
В Щучинском районе мужчина угнал трактор и практически сразу же попал на нем в аварию, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
Житель деревни Гурнофель1968 года рождения увидел на территории одного из предприятий трактор МТЗ-82 с оставленным в замке зажигания ключом. Он решил этим воспользоваться и покататься на тракторе.
Однако далеко мужчина не уехал. Вскоре он попал в ДТП, после чего был задержан сотрудниками ГАИ.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «угон».
Обсудим?