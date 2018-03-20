В Щучинском районе мужчина угнал трактор и буквально сразу же попал в ДТП

В Щучинском районе мужчина угнал трактор и практически сразу же попал на нем в аварию, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Житель деревни Гурнофель1968 года рождения увидел на территории одного из предприятий трактор МТЗ-82 с оставленным в замке зажигания ключом. Он решил этим воспользоваться и покататься на тракторе.

Однако далеко мужчина не уехал. Вскоре он попал в ДТП, после чего был задержан сотрудниками ГАИ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «угон».