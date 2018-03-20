Брестские таможенники пресекли ввоз в Беларусь крупной партии автозапчастей

Сотрудники Брестской таможни в пункте пропуска «Козловичи» пресекли ввоз в Беларусь «левых» запчастей на сумму 9,5 тыс. рублей.

Как отмечается, при досмотре фуры «Meрседес», следовавшей из Польши, было обнаружено свыше 70 единиц различных запчастей (диски, конденсаторы, радиаторы и др.) для сборки легковых автомобилей, сведения о которых не были указаны в сопроводительных документах.

По данному факту открыто административное производство по ч. 1 ст. 14.5 КоАП.

Отметим, что санкцией данной статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости незадекларированного груза.

Напомним, ранее брестские таможенники изъяли на границе женскую сумку Chanel за 4 тыс. евро, а также дорогие наручные часы.