В Беларуси будут штрафовать за сбор первоцветов

Министерство природных ресурсов и окружающей среды предупредило о недопустимости сбора первоцветов.

Как отметили в ведомстве, в результате непродуманной деятельности человека могут исчезнуть многие виды растений. Каждый из них уникален и потеря его безвозвратна.

В Беларуси растет множество видов первоцветов, в том числе широко известные подснежники, пролески, ландыш майский и другие. К первоцветам, включенным в Красную книгу Беларуси, относятся прострел луговой, ветреница лесная, первоцвет высокий, купальница европейская, равноплодник василистниковый, фиалка топяная. В 2011 году этот список был дополнен еще одним видом — прострел раскрытый.

За нарушение требования Закона «О растительном мире» предусматривается наказание до тысячи базовых величин.