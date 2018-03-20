Лукашенко: встречи с молодежью для меня очень ценны, они дают возможность увидеть будущее

Роль представителей творческих профессий в жизни страны высока и ответственна. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 марта на встрече с творческой молодежью в Белорусском государственном молодежном театре.

«Все, что связано с искусством, всегда субъективно, а творческие люди чувствительны и ранимы. Поэтому чаще наблюдаю за вами со стороны и не спешу давать оценку. Но это не значит, что не жду от представителей творческих профессий высоких результатов. Ваша роль в жизни страны высока и ответственна. Может, даже больше, чем вы сами это осознаете», — цитирует Александра Лукашенко агентство БЕЛТА.

По мнению президента, сегодняшнее мероприятие — уникальное событие, так как с молодыми творческими людьми, особенно в формате откровенного разговора, ему удается видеться нечасто.

«И со стороны может показаться, что культуре, в связи с этим и искусству государство уделяет меньше внимания, чем другим сферам деятельности. Сразу скажу, это не так. Сделано для вас многое, а что касается того, чтобы человек мог творить, — для вас сделано все», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что у молодежи есть, где проявить себя и продемонстрировать свои способности, созданы президентские фонды для поддержки самых одаренных и талантливых.

«Остальное — в ваших руках», — заметил он. «Встречи с молодежью для меня очень ценны. Они дают возможность увидеть будущее нашего государства. Вам его создавать, совершенствовать и оберегать. Вашими устремлениями, мечтами и, уверен, добрыми делами Беларусь будет жить завтра, — заявил президент. — Где бы вы ни проявили себя — в литературе, академическом искусстве, кино, на телевидении, эстраде, в танце — вы будете дарить людям настроение, эмоционально обогащать их и, главное, формировать духовный каркас нации».

Глава государства уверен, что это достойный и ответственный путь — вести мир за собой, возвышая души и воспитывая в людях чувство прекрасного. «Важно не свернуть на дорогу легкой славы и бездумного подражания», — предостерег Александр Лукашенко.