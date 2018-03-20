Лукашенко: успех — это не только лавры и овации, но и большая социальная ответственность

Успех — это не только лавры и овации, но и большая социальная ответственность. Такое мнение высказал 20 марта Александр Лукашенко на встрече с творческой молодежью в Белорусском государственном молодежном театре.

Глава государства отметил, что, создавая новое государство, в Беларуси старались сохранить лучшее культурное наследие эпохи, чтобы детей воспитать на красивых примерах истинного искусства. «Чтобы, выбирая творческую профессию, они понимали: успех — это не только лавры, овации, популярность, но и большая социальная ответственность. А сегодня именно от того, как сложится ваша творческая судьба, зависит будущее страны», — цитирует Александра Лукашенко агентства БЕЛТА.

В театре президент посетил выставку-презентацию работ и достижений талантливой молодежи. По его словам, она показала эстетические грани искусства. «Но есть и другие. К сожалению, человек так устроен, что он легче воспринимает негативную информацию. Именно на этом чаще всего делают себе имя посредственные личности. Ведь это самый быстрый и простой способ обратить на себя внимание. Поэтому он так заманчив и опасен», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что в современном обществе популярны или, по крайней мере, набирают много просмотров «хиты», которые сложно отнести к искусству. «Даже мне неудобно некоторые вещи здесь повторять в этой аудитории, то, что мы видим особенно в интернете. К сожалению, вот так мы буквально за двадцать с лишним лет перевернули все общество, и считали, что это лучше, это свобода. Вот получили результат. Поэтому для меня очень ценно ваше творчество, оно не такое», — признался президент.

Он констатировал, что все государства и нации периодически проходят через испытание так называемой чернухой. «Термин некрасивый, но такова его суть. Как это работает, вы в полной мере ощутили на себе и в начале 90-х годов прошлого века, и сейчас по отдельным направлениям, к сожалению, лучше не стало. И именно с этой примитивной «культуры» начался распад сильного государства», — обратился к истории глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что пропаганда безнравственности, искажение истории, нецензурная лексика, излишний натурализм сцен жесткости и насилия в литературе, кино и драматургии не были изобретением того времени. Пессимистическое, страшное, шокирующее искусство существовало всегда и часто разрушало целые цивилизации изнутри. В Беларуси, по словам Александра Лукашенко, люди сами чуть не стали свидетелями того, как презрение к прошлому, отрицание настоящего и неверие в будущее приводят к самоуничтожению нации. «Были потеряны идеалы, чувство собственного достоинства, вера в себя, а с ними — сила, независимость, безопасность страны, как внутренняя, так и внешняя», — сказал президент.

Чтобы переломить эту ситуацию, в Беларуси сделали все для того, чтобы сохранить лучшее культурное наследие эпохи и воспитать на нем новые поколения.