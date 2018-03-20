Видеофакт. Нападающий «Зальцбурга» потерял сознание во время столкновения на поле
Израильский форвард «Зальцбурга» Мунас Даббур потерял на несколько минут сознания в ходе матча австрийской Бундеслиги с «Аустрией».
Во время борьбы за верховой мяч футболист столкнулся с игроком соперника Штефаном Штанглем.
После столкновения с защитником Даббур упал на землю и пролежал без движения около четырех минут, пока его не унесли с поля на носилках.
На данный момент, по оценкам медиков, угрозы жизни Даббура нет.
Напомним, «Зальцбург» продолжает выступать в Лиге Европы УЕФА. На стадии 1/4 финала австрийский клуб сыграет с римским «Лацио».
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