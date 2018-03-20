В Беларуси может появиться министерство цифровой экономики

/ Экономика
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Александр Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики. Об этом он заявил 20 марта, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре, пишет БЕЛТА.


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Александр Лукашенко рассказал, что предложения о создании министерства цифровой экономики ему поступают. «Скорее всего, я такое решение поддержу», — отметил он.

Разработку декрета о цифровой экономике президент назвал примером творческого подхода в своей работе. Беларусь стала первой страной, рискнувшей и принявшей серьезные решения по развитию IT-технологий, цифровой экономики.

Глава государства подчеркнул, что по прошествии короткого времени становится понятно — попали в точку, за этим будущее. «Такой элемент творческого риска у политика должен присутствовать всегда», — считает Александр Лукашенко.

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Тэги: министерство цифровой экономики цифровая экономика Персона: Александр Лукашенко

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