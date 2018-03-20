Фотофакт. Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на «кукловода» Путина

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Скандально известный французский журнал выпустил номер с карикатурой, посвященной выборам президента России.

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на «кукловода» Путина

На картинке человек, похожий на Владимира Путина, жержит куклу-марионетку, которая говорит: «Я Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах».

Также в композиции представлен связанный человек, который говорит: «Я Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!»

Как отмечается, карикатура появилась в номере журнала от 14 марта, т.е. за четыре дня до основного дня голосования.

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Тэги: выборы президента России Charlie Hebdo

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