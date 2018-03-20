Сторонникам Статкевича запретили шествие на 25 марта

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Мингорисполком отказал сторонникам Николая Статкевича в проведении 25 марта шествия от площади Якуба Коласа к оперному театру. Это стало известно 20 марта после посещения Мингорисполкома заявителями акции.

Заявителей предупредили об административной ответственности, если они будут проводить акцию без разрешения городских властей, сообщил журналистам представитель оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная громада) Сергей Спарыш. «Это выглядело, в общем-то, как угроза», — сказал он.


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По словам активиста оппозиции Валентина Троцкого, также выступавшего заявителем, встрече со стороны властей приняли участие начальник отдела общественно-массовой работы Мингорисполкома, прокурор города и представители МВД.

Заявители отметили, что, несмотря на запрет городских властей, лично они намерены принять участие в акции в центре города 25 марта.

«Мы понимаем, что концерт — это, конечно, хорошо, но признаков достоинства и воли там нету. Мы хотели пройти по свободным улицам свободного города свободной страны, но нам это не позволили», — сказал Троцкий.


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Спарыш передал в отдел Мингорисполкома по работе с обращениями граждан и юридических лиц письмо руководителя оргкомитета БСДП (НГ) Николая Статкевича о намерении провести в Минске 25 марта шествие в честь Дня Воли.

Оппозиционный политик традиционно уведомляет городские власти о своем намерении провести несанкционированные мероприятия.

Как уже сообщал БелаПАН, 20 марта Мингорисполком не разрешил организаторам празднования 100-летия БНР провести 25 марта короткое шествие от Купаловского сквера к оперному театру — месту санкционированных митинга и концерта.

Сюжет: Столетие БНР

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Тэги: 100-летие БНР День Воли-2018 Персона: Сергей Спарыш Николай Статкевич Валентин Троцкий Город: Минск

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