Житель Лидского района три года насиловал родную сестру

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Сотрудники Лидского районного отдела Следственного комитета начали проверку в отношении 31-летнего мужчины, на которого написала заявление сестра.

По словам 18-летней девушки, он совершал в ее отношении насильственные действия сексуального характера, передает sb.by.

Впервые он изнасиловал ее в 2014 году, тогда ей было 15 лет. Все это время она никому не говорила и только сейчас обратилась с заявлением в милицию.

На ее брата завели уголовное дело.

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Тэги: насилие в семье сексуальное насилие Следственный комитет Беларуси Город: Лида

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