Житель Лидского района три года насиловал родную сестру

Сотрудники Лидского районного отдела Следственного комитета начали проверку в отношении 31-летнего мужчины, на которого написала заявление сестра.

По словам 18-летней девушки, он совершал в ее отношении насильственные действия сексуального характера, передает sb.by.

Впервые он изнасиловал ее в 2014 году, тогда ей было 15 лет. Все это время она никому не говорила и только сейчас обратилась с заявлением в милицию.

На ее брата завели уголовное дело.