«Штанов на мужчине не было, а девушка стояла перед ним на коленях». В Москве задержали белоруса-извращенца

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Российские СМИ сообщили о задержании в российской столице гражданина Беларуси, который «растлевал несовершеннолетнюю у Белорусского вокзала».

Как стало известно Пятому каналу, 36 летний мужчина был задержан полицейскими у железнодорожного путепровода непосредственно в момент совершения развратных действий.

«Штанов на мужчине не было, а 16-летняя жительница Волгоградской области стояла перед ним на коленях», — телеканал.

По данному факту проводится проверка.

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Тэги: растление Город: Москва

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