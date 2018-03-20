«Штанов на мужчине не было, а девушка стояла перед ним на коленях». В Москве задержали белоруса-извращенца
Просмотров: 934 Комментариев: 0
Российские СМИ сообщили о задержании в российской столице гражданина Беларуси, который «растлевал несовершеннолетнюю у Белорусского вокзала».
Как стало известно Пятому каналу, 36 летний мужчина был задержан полицейскими у железнодорожного путепровода непосредственно в момент совершения развратных действий.
«Штанов на мужчине не было, а 16-летняя жительница Волгоградской области стояла перед ним на коленях», — телеканал.
По данному факту проводится проверка.
Обсудим?