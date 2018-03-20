На трассе М1 украли почти километр снегозащитной сетки

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Неизвестные похитили 700 метров снегозащитной сетки в Борисовском районе.

Геосетка находилась на 459-м километре автодороги М1 около деревни Приямино, передает пресс-служба УВД Миноблисполкома. Ее похитили с 16 по 19 марта. 

По факту кражи возбудили уголовное дело. Правоохранители просят делиться информацией очевидцев.

Сетки, которые вызывают завихрения воздушного потока, благодаря чему снег осаждается не на проезжей части, а на подходах к ней, — часть защиты дорог от снежных заносов. Их наличие повышает безопасность дорожного движения.

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Тэги: УВД Миноблисполкома похищение снегозащитная сетка геосетка Город: Борисов

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