«Гордиться не стоит». Лукашенко рассказал молодежи о БНР

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Президент сказал, что историю о создании в 1918 году Белорусской Народной Республики знать надо, но гордиться теми событиями не нужно.

Он обратил внимание, что те события до сих пор мало изучены, а существующая информация противоречива, передает БЕЛТА. С одной стороны, создатели БНР хотели независимости для страны, с другой — они были готовы просить в этом деле помощи у оккупантов.

«В истории любого государства были разные события. Возьмем Германию: у них было страшное событие, которое будут помнить все поколения, — оттуда пришла война. Они шли сюда, чтобы иметь ресурсы, технологии и так далее. С нашей точки зрения, это варварство, это негодяи. Те люди, которые пытались создать независимую Беларусь, не знали, куда броситься. От одного сапога с востока побежали на запад под сапог кайзера. Хорошая это страница в нашей истории? Наверное, не совсем», — сказал Лукашенко.

Сюжет: Столетие БНР

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Тэги: 100-летие БНР история БНР БНР история Беларуси Персона: Александр Лукашенко

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