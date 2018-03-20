«Гордиться не стоит». Лукашенко рассказал молодежи о БНР

Президент сказал, что историю о создании в 1918 году Белорусской Народной Республики знать надо, но гордиться теми событиями не нужно.

Он обратил внимание, что те события до сих пор мало изучены, а существующая информация противоречива, передает БЕЛТА. С одной стороны, создатели БНР хотели независимости для страны, с другой — они были готовы просить в этом деле помощи у оккупантов.

«В истории любого государства были разные события. Возьмем Германию: у них было страшное событие, которое будут помнить все поколения, — оттуда пришла война. Они шли сюда, чтобы иметь ресурсы, технологии и так далее. С нашей точки зрения, это варварство, это негодяи. Те люди, которые пытались создать независимую Беларусь, не знали, куда броситься. От одного сапога с востока побежали на запад под сапог кайзера. Хорошая это страница в нашей истории? Наверное, не совсем», — сказал Лукашенко.