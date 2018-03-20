На главных улицах Минска установят заградительные заборы

/ Общество
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Их планируется установить в качестве разделительных ограждений и украшений.

Об этом рассказал президент Лукашенко, передает БЕЛТА. По его мнению, они будут выполнять двойную функцию: обеспечивать безопасность движения пешеходов, которые не будут пересекать дорогу в запрещенных местах, и украшать город.

Он уточнил, что в Год малой родины в Беларуси всерьез займутся благоустройством, в том числе придорожных полос. На них появятся клумбы, декоративные кустарники.

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Тэги: Год малой родины благоустройство города забор Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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