Лукашенко поздравил митрополита Филарета с днем рождения

Александр Лукашенко поздравил митрополита Филарета, почетного патриаршего экзарха всея Беларуси с днем рождения.

«Своим служением Вы внесли большой вклад в развитие Белорусской православной церкви. Ваш общепризнанный авторитет всегда помогал в решении важных государственно-церковных вопросов», — говорится в поздравлении главы государства.

Он отметил, что митрополит Филарет по праву является самым почетным иерархом в Беларуси, его опыт архипастыря и наставника востребован в современных условиях и помогает укреплению духовного единства белорусского общества, сообщает пресс-служба президента.

Митрополиту Филарету исполнилось 83 года. Белорусским экзархатом он руководил 35 лет — с октября 1978 по декабрь 2013-го.