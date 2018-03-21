Видеофакт. Завистливый трансгендер столкнул со сцены королеву красоты

В Мексике прошел конкурс красоты для трансгендеров. Мероприятие закончилось громким скандалом.

Как отмечается, во время награждения Кристианы Каррилло (Cristian Carrillo), называющему себя Леди, за второе место на конкурсе «Королева королев», она повела себя неадекватно/

Яростно отбросив свою ленту, она столкнула со сцены победительницу конкурса по прозвищу Кения.

При падении «королева королев» отделалась ушибами и ссадинами, пишет lenta.ru.