Видеофакт. Завистливый трансгендер столкнул со сцены королеву красоты

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В Мексике прошел конкурс красоты для трансгендеров. Мероприятие закончилось громким скандалом.


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Как отмечается, во время награждения Кристианы Каррилло (Cristian Carrillo), называющему себя Леди, за второе место на конкурсе «Королева королев», она повела себя неадекватно/

Яростно отбросив свою ленту, она столкнула со сцены победительницу конкурса по прозвищу Кения.

При падении «королева королев» отделалась ушибами и ссадинами, пишет lenta.ru.

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Тэги: конкурс красоты трансгендеры Мексика

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