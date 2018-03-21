Лукашенко на два дня улетит в Грузию

Пресс-служба президента анонсировала обширную программу двухдневного визита в Грузию Александр Лукашенко. Поездка имеет статус «официального визита» и состоится 22-23 марта.

Фото пресс-службы президента

Как отмечается, на встрече с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили планируется обсудить весь спектр двусторонних отношений — от политики до торгово-экономического сотрудничества.

Ожидается, что стороны подпишут ряд совместных документов.

Также в графике главы государства значатся встречи с премьером Георгием Квирикашвили и католикосом-патриархом всея Грузии Илией II.

Договор об установлении дипломатических отношений между Беларусью и Грузией вступил в силу 6 января 1994 года.

22-24 апреля 2015 года состоялся первый официальный визит Александра Лукашенко в Грузию, в ходе которого было подписано 16 документов по основным вопросам развития двустороннего сотрудничества и принято решение об открытии в Тбилиси посольства Беларуси.

В марте 2016 года Беларусь посетил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. В декабре 2016 года во время официального визита министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея состоялась церемония открытия посольства Беларуси в Тбилиси.

В 2017 году официальные визиты в Беларусь осуществили президент Грузии Георгий Маргвелашвили (1-2 марта), вице-премьер-министр — министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе (4-5 сентября) и председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе (20-22 ноября).

31 января — 1 февраля 2018 года Беларусь посетил первый вице-премьер-министр — министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, который принял участие в четвертом заседании межправительственной белорусско-грузинской комиссии по сотрудничеству.