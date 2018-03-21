Организаторы празднования столетия БНР осудили задержания активистов оппозиции

Организаторы празднования столетия БНР осуждают превентивные задержания Владимира Некляева, Вячеслава Сивчика, Максима Винярского и других активистов. Об этом говорится на сайте bnr100.by.

«Несмотря на официальный отказ Мингорисполкома в шествии с площади Якуба Коласа к Оперному театру, уверены, что даже в несанкционированном виде шествие могло пройти спокойно, как и ряд других подобных шествий», — отмечается в заявлении.

Организаторы празднования надеются, что 25 марта задержанные активисты «встретятся с нами возле Оперного театра, а не в изоляторах».