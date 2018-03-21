Сегодняшними задержаниями политиков Вячеслава Сивчика, Владимира Некляева и Максима Винярского «власть хочет сорвать» шествие 25 марта в центре Минска, заявил один из инициаторов не санкционированной властями акции Николай Статкевич.

«Власть хочет представить оппозицию группой клоунов, которые умеют только танцевать и веселиться в годовщину народного выступления, жестоко подавленного в прошлом году», — сказал он в комментарии БелаПАН.

Для организаторов шествия, подчеркнул политик, «было и остается принципиальным показать народу, что мы с ним, что мы не концертная, а протестная, народная оппозиция».

«Мы делаем все возможное, чтобы в таких условиях провести достойное мирное шествие. Но власть перешла к нейтрализации организаторов, таким образом пытаясь уменьшить явку участников акции. Я призываю людей не бояться, показать свою волю к свободе», — заявил Статкевич.

Он сообщил, что уже несколько дней не выходит из дома. «Буду пытаться дойти к месту сбора участников шествия. Но даже если я не дойду, то надеюсь, что в Беларуси достаточно мужественных мужчин и женщин, что это не только несколько человек, которых задержали. Важно, чтобы наши флаги были в центре Минска, важно показать, что нас не удалось запугать, важно показать народу, что мы выступаем за его права», — подчеркнул политик.