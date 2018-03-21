Минфин планирует дополнительно собрать с белорусов 2,8 млн евро

Министерство финансов Беларуси 29 марта проведет аукцион по дополнительному размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, для юридических и физических лиц выпуска № 247.

Как сообщает Минфин, объем дополнительного размещения — 2,8 млн евро. Номинальная стоимость одной валютной облигации — 1 тыс. евро. Ставка процентного дохода — 3,97% годовых. Срок обращения валютных гособлигаций составит 2.263 дня. Дата их погашения — 16 мая 2024 года, пишет БелаПАН.

Общий объем 247-го выпуска валютных облигаций составляет 50 млн евро. Аукцион по их размещению состоялся 6 марта. По данным Минфина, к аукциону были допущены 42 заявки от 33 участников со ставками от 2% до 6,5% годовых на общую сумму 98,9 млн евро. По результатам аукциона Минфин удовлетворил семь заявок на сумму 25,3 млн евро.

20 марта был проведен первый аукцион по доразмещению облигаций выпуска № 247. На аукцион было подано 29 заявок с ценами от 100,152% до 100,961% от номинала на общую сумму 21,9 млн евро. По результатам аукциона цена отсечения составила 100,152% от номинала, средневзвешенная цена — 100,184% от номинала. Фактический объем размещения составил 21,9 евро по ценам, заявленным участниками аукциона.

Напомним, в 2018 году Министерство финансов планирует на внутреннем рынке разместить 400 млн долларов для рефинансирования платежей по государственному долгу.

В 2017 году Минфин реализовал гособлигаций на внутреннем рынке на 395,1 млн долларов, 51 млн евро и 200 млн белорусских рублей.

Недавно сообщалось, что Национальный банк Беларуси реализовал валютные облигации более чем на 12 млн долларов в ходе очередного аукциона при планируемом объеме операций 100 млн долларов.