В Беларуси на смену юристам и экономистам придут айтишники

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Уже в этом году в Беларуси изменится подход к подготовке специалистов в вузах страны. По мнению властей в стране слишком много юристов и экономистов, поэтому набор на эти специальности будет сокращен.

В Беларуси на смену юристам и экономистам придут айтишники

Фото pixabay.com


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Как отметил глава Минобразования Игорь Карпенко в ходе онлайн-конференции на сайте БЕЛТА, сокращение составит примерно десять процентов. В то же время, будет увеличен набор на специальности, связанные с новыми технологиями.

Министр рассказал, что в Беларуси проводится целенаправленная работа по упорядочению образовательной деятельности учреждений высшего образования, сокращению количества специальностей и направлений специальностей, которые не соответствуют основному направлению деятельности конкретного вуза.

Ранее вице-премьер белорусского правительства Василий Жарко предложил постепенно снижать набор на обучение в высших учебных заведениях.

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Тэги: абитуриент-2018 высшее образование Персона: Игорь Карпенко

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